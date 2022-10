Wo fängt Lobbyismus an? Greenpeace-Aktivisten während des EU-Gipfels Anfang Oktober in Prag.

Gastbeitrag von Gesine Schwan

Ist Lobbyismus gleich Korruption, wie Jan Böhmermann kürzlich in einem Beitrag über Arne Schönbohm, den obersten deutschen Cyberverteidiger, implizit behauptete? Schönbohm hatte vor seiner Zeit als Chef des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik einen fragwürdigen Lobbyverein gegründet - am Dienstag hat er wegen der darum entstandenen Debatte sein Amt verloren. Und ist es wirklich kein Unterschied, ob man nach dem Ausscheiden aus dem Bundestag zu Brot für die Welt oder zu General Atomics Europe wechselt, der Tochter eines US-Rüstungskonzerns? Die Zeit stellte Ende September in einem Artikel über Lobbyismus beides in eine Reihe. Christian Fuchs, einer der Autoren, argumentierte anschließend auf Twitter, man habe "keine inhaltliche Bewertung einzelner Lobby-Interessen" vorgenommen.