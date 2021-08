Von Marc Hoch

Dass Klappern zum Handwerk des guten Wahlkämpfers gehört, will nun auch Armin Laschet im Schlussspurt beweisen. Der angeschlagene Kanzlerkandidat der Union hat am Sonntag in den sozialen Medien ein neues Werbevideo veröffentlicht. Darin legt er - unterlegt mit äußerst rasch geschnittenen Bildern - die zentralen Ziele seiner Kandidatur dar. Sie lassen sich auf eine fast schon klassische Trias zurückführen: erneuern, bewahren, versöhnen. Immer wieder wechseln sich in dem Bilderschnittlauch glückliche Menschen mit extremen Nahansichten ab: Dieser Kandidat ist ehrlich, nahbar und hört zu, so die Botschaft.