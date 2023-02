Ist der Konflikt einmal hergestellt, müsse er bis zum Äußersten durchschritten werden, so Avanessian: Proteste gegen Macrons Rentenreform in Paris.

Von Julia Werthmann

"Manche beklagen in diesen Tagen, unsere Gesellschaft sei 'gespalten'. Ich möchte hier mit aller Deutlichkeit sagen: Das Gegenteil ist richtig! Unser Land steht zusammen", beteuerte Olaf Scholz in seiner Neujahrsrede für das Jahr 2022. Und zwar gerade weil in der öffentlichen Diskussion ununterbrochen Konflikte und Spaltungen gesichtet würden. Um diese Gleichzeitigkeit aus inflationären Konfliktdiagnosen einerseits und Konfliktphobie andererseits geht es in dem neuen Buch des Philosophen Armen Avanessian. Es trägt den Titel "Konflikt. Von der Dringlichkeit, die Probleme von morgen schon heute zu lösen" und es versucht, den Konflikt als produktiven Aushandlungsprozess zu rehabilitieren.