13. März 2019, 19:32 Uhr Archive "Ich bin so sehr unter den Klauen des mathematischen Teufels"

Schriften von Einstein gefunden.

Von Alexandra Föderl-Schmid

Die Handschrift ist klein und akkurat: "Ich lese mit einer gewissen Besorgung, dass in der Schweiz auch eine erhebliche Bewegung durch die deutschen Banditen ist. Hoffentlich kommt es nicht noch zu einem europäischen Kriege. Die deutschen Rüstungen müssen äußerst gefährlich sein, aber das übrige Europa fängt nun an, die Sache endlich ernst zu nehmen", schrieb Albert Einstein 1935 aus den USA an seinen Sohn Hans Albert, der in der Schweiz lebte. Das war zwei Jahre nach der Machtergreifung der Nazis, die zu dieser Zeit seine Schriften symbolisch verbrennen ließen und ihn, den bekanntesten jüdischen Intellektuellen, ausgebürgert hatten.

"Diese Einschätzungen waren naiv. Das war sicher ein Wunschdenken, dass die Nazis bald wieder von der Bildfläche verschwinden werden", meint Roni Grosz, der Leiter des Einstein-Archivs an der Hebräischen Universität in Jerusalem. Wenige Tage vor Einsteins Geburtstag, der am 14. März vor 140 Jahren in Ulm geboren wurde, kamen dieser Brief und weitere Schriftstücke in Kisten auf dem Scopusberg in Jerusalem an. Es sind insgesamt 110 Dokumente, die nicht nur Einblick in die wissenschaftliche Arbeitsweise Einsteins geben, der mit seiner Relativitätstheorie weltberühmt wurde und auch wesentliche Beiträge zur Quantenphysik geleistet hat. Diese Schriftstücke zeigen auch seine menschliche Seite. So entschuldigte sich Einstein in seinem Brief an den Sohn, dass er nicht schon früher geschrieben habe. "Ich bin so sehr unter den Klauen des mathematischen Teufels, dass ich zu gar keiner privaten Schreiberei komme. Mir geht es recht gut und ich lebe arbeitsam und zurückgezogen. Nach Europa komme ich wohl nicht in absehbarer Zeit, weil ich den mich dort erwartenden Strapazen wohl nicht gewachsen wäre. Und schließlich hat man als alter Knabe ein Recht, sich zurückzuziehen." Er unterschrieb mit "Dein Papa".

Mit seinem Jugendfreund Michele Besso, einem Ingenieur aus der Schweiz, unterhielt er lebenslang eine Korrespondenz, davon zeugen Postkarten und Briefe aus den Jahren 1916 und 1951. Darin versicherte er seinem Freund, der zum Christentum übergetreten war, er werde als Getaufter schon nicht in die Hölle kommen. Im Gegensatz zu ihm selbst müsse er sich nicht schämen, dass er nicht Hebräisch könne. Das Schreiben an seinen Sohn, vier Briefe an Besso und Dutzende Seiten an Arbeitspapieren sind Teil einer Schenkung, die das Einstein-Archiv von der Crown-Goodman-Stiftung aus Chicago erhalten hat. Über verschlungene Wege sind sie nach Jerusalem "heimgekehrt", wie es Grosz formuliert. Denn der Nobelpreisträger, der 1955 in Princeton starb, hatte seinen Nachlass der Hebräischen Universität in Jerusalem vermacht, zu deren Gründern er gehört. Rund 83 000 Dokumente - Briefe, Manuskripte und Tagebücher - lagern dort im Archiv.

Der Assistent Ernst Gabor Straus hatte Dokumente mitgenommen

Von einem Teil der Schriftstücke gibt es nur Kopien. Die Existenz der nun aufgetauchten Arbeitspapiere und Briefe waren den Archivaren bis auf eine Ausnahme bekannt. Aber wo sich die Originale befanden, erfuhren die Verwalter des Einstein-Nachlasses erst vor wenigen Monaten. Sie konnten inzwischen nachvollziehen, warum diese Papiere nicht in Jerusalem gelandet sind. Einsteins ehemaliger Assistent Ernst Gabor Straus habe "offensichtlich einige Dokumente mitgenommen, dessen Familie hat sie dann veräußert", erklärt Grosz. Ein Sammler habe das Material gekauft und nach 15 Jahren einem Händler in den USA angeboten, der das Einstein-Archiv in Jerusalem kontaktierte, um zu eruieren, was die Papiere wert seien. Die Crown-Goodman-Stiftung zeigte Interesse an einem Kauf und konnte überredet werden, die Dokumente nach dem Ankauf den Forschern in Jerusalem als Schenkung zukommen zu lassen.

In dem Konvolut befand sich dann auch eine Überraschung: Eine seit Jahren gesuchte Seite eines Manuskripts. 1930 hat Einstein einen Aufsatz über die einheitliche Feldtheorie verfasst, aber nie veröffentlicht. Vom achtseitigen Anhang dieses Aufsatzes sind bisher nur sieben Seiten bekannt gewesen. "Mit dieser Seite ist jetzt alles komplett. Das war uns vorher nicht bewusst, dass diese Seite auch dabei ist", sagt Grosz, der sich seit 15 Jahren mit Einsteins Schriften beschäftigt. Für den aus Österreich stammenden Archivar, einen orthodoxen Juden, "fängt die Arbeit jetzt erst richtig an". Denn der Großteil der Schriftstücke sind seitenlange Ableitungen und müssen nun eingeordnet werden. "Wir versuchen, die Bereiche zu einem Forschungsthema zusammenzufassen: Da ging es um Quantenphysik, hier um Gravitation. Die Seiten sind zwar nummeriert, aber nicht von Einstein selbst. Die Vorder- und Rückseite ist manchmal nicht zum selben Thema. Wir können nur annehmen, dass er das zur gleichen Zeit geschrieben hat, es aber zwei Gedankenstränge waren."

Physiker werden nun herangezogen und der Einstein-Experte und Wissenschaftshistoriker Tilman Sauer von der Universität Mainz. Sie müssen nun versuchen, die Schriftstücke Einsteins, der sich mit Raum und Zeit beschäftigt hat, nicht nur thematisch sondern auch zeitlich zu verorten. "Das ist sehr schwierig. Bei manchem kann man nur Jahresbereiche angeben: Drei, vier, fünf, zehn Jahre. Vieles geht nicht genauer. Ein Teil unserer wissenschaftlichen Arbeit ist auch kriminalistisch", sagt Grosz. Einfacher als die Zuordnung von Ableitungen seien Schriftstücke.

In einem Brief an Besso, den Einstein 1951 - vier Jahre vor seinem Tod - geschrieben hat, offenbart der Physiker seine Selbstzweifel. "Die ganzen 50 Jahre bewusster Grübelei haben mich der Antwort der Frage 'Was sind Lichtquanten' nicht näher gebracht. Heute glaubt zwar jeder Lump, er wisse es, aber er täuscht sich."