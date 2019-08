Gleichzeitig wurde auch das Neue Museum wieder eröffnet. Dort haben den Angaben nach bisher mehr als 57 000 Besucher die Schau "Van de Velde, Nietzsche und die Moderne um 1900" gesehen. Im zum Unesco-Welterbe zählenden Bauhaus-Modellhaus "Am Horn" waren es 21 870.

Im Jubiläumsjahr der berühmten und einflussreichen Design-Schule zählte die Eröffnung des lange geplanten Bauhaus-Museums zu den Höhepunkten in Thüringen. Aber auch an vielen anderen Orten wird das Bauhaus in Ausstellungen aufgegriffen. So widmet etwa das Grafikkabinett des Erfurter Angermuseums einem Teil des Schaffens von Bauhaus-Meister Laszlo Moholy-Nagy eine Schau.