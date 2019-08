Mainz (dpa/lrs) - So langsam nimmt der neue rheinland-pfälzische Landtag Form an. Mittlerweile sind die Rohbauarbeiten sowohl am zu sanierenden Deutschhaus mit dem Plenarsaal, am Zwischenbau zur Staatskanzlei sowie am Gebäude für das Landtagsrestaurant und Besucherräume beendet. Heute steht das Richtfest an.