Die Risse sind wohl nicht gefährlich. Aber die Zentralbibliothek am Neumarkt in Köln soll endlich renoviert werden. Auch wenn die Kosten immens sind.

Von Alexander Menden

Die Aufregung war immens, als der Kölner Stadt-Anzeiger im Januar lancierte, in der Bausubstanz der Zentralbibliothek am Kölner Josef-Haubrich-Hof seien Risse entdeckt worden. Wenn es um Gebäudestatik geht, ist Köln eine traumatisierte Stadt. Seit am 3. März 2009 das Historische Archiv in der Severinstraße einstürzte, weil der Boden unter dem Gebäude in die benachbarte U-Bahn-Baustelle abgesackt war, gibt es kaum ein Thema, auf das man in der lokalen Baupolitik sensibler reagiert. Entsprechend Quellen gab es für die Behauptungen der Zeitung keine.