Von Joseph Hanimann

Detailansicht öffnen Die beiden Türme scheinen sich umeinanderzuwinden: "Tours Duo" von Jean Nouvel. (Foto: L'Autre Image / Atrium Publicis AJN)

Helle Lichtgestalten hoch in der Skyline bis spät in die Nacht hinein, um urbane Geschäftigkeit vorzutäuschen, wo doch in Wirklichkeit alle zu Hause im Home-Office sitzen. Werden das, wenn die Corona-Pandemie vorbei sein wird, die Denkmäler einer irren Zeitenwende sein? Bürotürme und der ganze Büromarkt werden nie mehr sein, was sie waren. Doch brauchten die Strategen dieses Fachs keine Epidemie, um das zu erkennen.