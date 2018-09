11. September 2018, 19:35 Uhr Architektur in Berlin Lehrjahre der Wendelrampe

Die "Kant-Garagen", 1929 bis 1930 errichtet, waren einmal ein Glanzstück der neusachlichen Architektur in Berlin. Vor ein paar Tagen hat das Bezirksamt die Baugenehmigung für ihre Umgestaltung erteilt.

Von Lothar Müller

Hinter großflächigen Sperrholzplatten ist die Tankstelle verschwunden. Ein roter Pfeil an der verrammelten Metalltür rechts verweist unverdrossen auf die Werkstatt, die mit der Tankstelle verschwunden ist. Zwischen den Stangen des Hochgerüstes kann man noch die in die Front eingelassene Glasfassade ahnen. An der Tür des leer geräumten Kontors nebenan, in dem man Inspektion, TÜV-Abnahme und Optische Achsvermessungen anmelden konnte, klebt noch das Plakat der "Contemporary Artists", die hier im letzten Oktober, nach der Schließung eine Ausstellung veranstaltet haben. Sie waren ...