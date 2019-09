An 123 Orten "Industriekultur am Wasser" kennenlernen

Hamburg (dpa/lno) - Wer Lust hat, geschichtsträchtige Industrieanlagen und -museen näher kennenzulernen, kann die "Tage der Industriekultur am Wasser" in der Metropolregion Hamburg besuchen. 123 Denkmäler der Industrie in Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein öffnen am Samstag und Sonntag ihre Tore, wie die Metropolregion Hamburg mitteilte. "Führungen und Vorführungen, Besichtigungen und Mitmachaktionen erklären die historische Technik und Arbeitswelt."

In diesem Jahr neu dabei seien unter anderem die Kettenfähre Fischerhütte am Nord-Ostsee-Kanal, das Wasserkraftwerk Zülow in Mecklenburg-Vorpommern sowie die Ostebrücken im niedersächsischen Hechthausen. In Hamburg fährt zum ersten Mal im Rahmen der Veranstaltung der 1876 gebaute Alsterdampfer "St. Georg" über die Hamburger Binnen- und Außenalster, hieß es. Bis 1939 habe der Dampfer regulär im Liniendienst gestanden.

Die "Tage der Industriekultur am Wasser" finden alle zwei Jahre statt. An der Veranstaltung beteiligen sich Hafenanlagen, Schleusen, Schiffe, Leucht- und Wassertürme, Brücken, Mühlen, Fabriken und Kraftwerke.