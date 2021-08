Von Gerhard Matzig

Es heißt der Stahlträger, der Beton und der Wolkenkratzer. Logischerweise herrscht inmitten solcher Virilität auch der Mann. In diesem Fall "ein Mann wie Sprengstoff". So heißt der deutsche Filmtitel des Architektur-Romans "The Fountainhead", verfasst von Ayn Rand. Im Buch wie in der Verfilmung realisiert der sprengstoffartige Architekt gegen alle Widerstände einen titanischen Turmbau. Gary Cooper stellt den Architekten dar. Er lässt keine Machismo-Geste aus. So entsteht der höchste Wolkenkratzer der Welt. Der am Ende wie eine gewaltige Erektion die Leinwand ausfüllt.