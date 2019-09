Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zu seinem 150. Geburtstag wird der Eiserne Steg in Frankfurt an diesem Freitag (26. September) in ein besonderes Licht gerückt. Die Brücke über den Main werde am Abend zwei Stunden lang besonders illuminiert, teilte die Stadt Frankfurt am Dienstag mit. Ab 21.00 Uhr können Frankfurter und Besucher rund zwei Stunden lang Zeugen des Spektakels werden. Neben der besonderen Illumination zum Geburtstag könne dann ebenfalls die neue Beleuchtung der Brücke in Augenschein genommen werden, die pünktlich zum Jubiläum fertiggestellt worden sei.

Der Eiserne Steg verbindet das nördliche mit dem südlichen Mainufer und gilt als beliebtes Fotomotiv. Dank bürgerschaftlichem Engagement wurde die Stahlkonstruktion gebaut und am 29. September 1869 eingeweiht. Die Brücke wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört und ein Jahr nach Kriegsende wiederaufgebaut.