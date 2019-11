Dresden (dpa/sn) - Sachsen freut sich über die Förderung von zwei Kulturprojekten durch den Bund. Konkret geht es um die Sanierung des Jagdschlosses Grillenburg und der Burg Hohnstein in der Sächsischen Schweiz. "Erst im Sommer dieses Jahres haben wir die beiden Projekte in Grillenburg und Hohnstein mit den beteiligten Akteuren angeschoben, jetzt kann der Planung der konkreten Maßnahmen begonnen werden", erklärte Innenminister Roland Wöller (CDU) am Donnerstag in Dresden. Das Jagdschloss Grillenburg werde nach einer Entscheidung des Haushaltsausschusses im Bundestag vom Donnerstag mit 18 Millionen Euro vom Bund gefördert, Burg Hohnstein mit 2,7 Millionen Euro, hieß es.