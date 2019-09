Dessau-Roßlau (dpa) - Mit einem Festakt wird am Sonntag (11.00 Uhr) das Bauhaus Museum Dessau eröffnet. Dazu wird Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. Das Bauhaus gilt bis heute mit seinen Bauten, Entwürfen oder Alltagsprodukten weltweit als Ikone der Moderne. Dessau besitzt nach eigenen Angaben mit rund 49 000 katalogisierten Stücken nach Berlin die weltweit zweitgrößte Sammlung. Bisher konnte in Dessau aus Platzmangel nur ein Bruchteil der Stücke gezeigt werden.

In dem rund 28,5 Millionen Euro teuren Museumsneubau wird in einer Ausstellung die Besonderheit der Schule und deren Zeit dargestellt. Unter dem Motto "Versuchsstätte Bauhaus. Die Sammlung" sind unter anderem auch Einrichtungsgegenstände zu sehen. Das Museum wurde je zur Hälfte vom Bund und vom Land Sachsen-Anhalt finanziert. Die Stadt Dessau-Roßlau stellte das Grundstück in zentraler Lage zur Verfügung. Im Mai 2017 hatten die Bauarbeiten nach Plänen junger spanischer Architekten begonnen. Um den Bau eines Museums und den Standort hatte es in Dessau lange Diskussionen gegeben.

Das Bauhaus wurde vor 100 Jahren in Weimar gegründet - nämlich 1919 von dem Architekten Walter Gropius (1883-1969). Unter politischem Druck zog die Hochschule 1925 nach Dessau um. In der Stadt erlebte es seine Blütezeit, bis es 1932 nach Berlin ging. Dort schloss das Bauhaus ein Jahr später unter dem Druck der Nazis. In Dessau-Roßlau gehören unter anderem das originale Bauhausgebäude und die Meisterhaussiedlung zum Unesco-Welterbe, wo neben Bauhausdirektor Gropius auch Lehrer der Schule wie Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer oder Paul Klee wohnten. Das Bauhaus hinterließ weltweit Spuren, etwa mit Gebäuden in New York und Tel Aviv.