Zum Hauptinhalt springen

ArchitektenIn Schönheit sterben

Lesezeit: 5 Min.

Olivia Colman und Benedict Cumberbatch als Traumpaar im Film „Die Rosenschlacht“. Er ist Architekt – und damit fängt der Ärger an. Am Ende? Boom, alles stürzt ein. Nur die Klischees vom Dasein der Architekten bleiben bestehen.
Olivia Colman und Benedict Cumberbatch als Traumpaar im Film „Die Rosenschlacht“. Er ist Architekt – und damit fängt der Ärger an. Am Ende? Boom, alles stürzt ein. Nur die Klischees vom Dasein der Architekten bleiben bestehen. (Foto: Landmark Media/Imago)

Architekten-Klischees im Kino sind lustig, erwartbar und zum Fremdschämen. Eines sind sie nicht: aktuell. Der Beruf hat sich verändert, Hollywood hinkt hinterher – auch im Film „Die Rosenschlacht“.

Von Gerhard Matzig

Dieser Film ist vergnüglich für Sadomaso-Fans. Und für frisch verliebte Menschen mit flauschigen Hoffnungen und der wunderbaren Idee, eine Familie zu gründen, sollte „The Roses“ (Die Rosenschlacht) sogar Pflichtprogramm sein. Denn seine Story liefert das Grundmuster für jede zweite gescheiterte Liebe auf der Welt.

Zur SZ-Startseite

Soziale Ungleichheit
:Deutsche Misere

Wenn Friedrich Merz das größte Problem der deutschen Gesellschaft verstehen will, könnte er sich bei Karl Marx informieren. Oder noch besser beim britischen Ökonomen und Milliardär Gary Stevenson, der ein einfaches Mittel gegen Ungleichheit propagiert.

SZ PlusVon Felix Stephan

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite