Architekten In Schönheit sterben 11. September 2025, 15:50 Uhr

Olivia Colman und Benedict Cumberbatch als Traumpaar im Film „Die Rosenschlacht“. Er ist Architekt – und damit fängt der Ärger an. Am Ende? Boom, alles stürzt ein. Nur die Klischees vom Dasein der Architekten bleiben bestehen. (Foto: Landmark Media/Imago)

Architekten-Klischees im Kino sind lustig, erwartbar und zum Fremdschämen. Eines sind sie nicht: aktuell. Der Beruf hat sich verändert, Hollywood hinkt hinterher – auch im Film „Die Rosenschlacht“.

Von Gerhard Matzig

