Dieser Film ist vergnüglich für Sadomaso-Fans. Und für frisch verliebte Menschen mit flauschigen Hoffnungen und der wunderbaren Idee, eine Familie zu gründen, sollte „The Roses“ (Die Rosenschlacht) sogar Pflichtprogramm sein. Denn seine Story liefert das Grundmuster für jede zweite gescheiterte Liebe auf der Welt.
ArchitektenIn Schönheit sterben
Lesezeit: 5 Min.
Architekten-Klischees im Kino sind lustig, erwartbar und zum Fremdschämen. Eines sind sie nicht: aktuell. Der Beruf hat sich verändert, Hollywood hinkt hinterher – auch im Film „Die Rosenschlacht“.
Von Gerhard Matzig
Soziale Ungleichheit:Deutsche Misere
Wenn Friedrich Merz das größte Problem der deutschen Gesellschaft verstehen will, könnte er sich bei Karl Marx informieren. Oder noch besser beim britischen Ökonomen und Milliardär Gary Stevenson, der ein einfaches Mittel gegen Ungleichheit propagiert.
Lesen Sie mehr zum Thema