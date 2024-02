170 Kilometer lang, 500 Meter hoch - und Platz für neun Millionen Menschen. "The Line" am Roten Meer soll eine klimafreundlich begrünte Ökostadt werden. Fachleute bezweifeln das.

Von Gerhard Matzig

Man stelle sich jetzt bitte mal vor: das größte Bauwerk des Universums. Ein dermaßen gigantisches Werk, gegen das Putins Übergrößen-Immobilie am Schwarzen Meer aus der jüngeren Villa-Godzilla-Historie verzwergt. Eines, gegen das der 828 Meter hohe Burj Khalifa in Dubai als aktuell höchstes Haus der Welt zum Zahnstocher wird. Eines, gegen das "The Line" als titanische Koks-Linie von Saudi-Arabien, geplant als 170 Kilometer lange Bandstadt für neun Millionen Einwohner am Roten Meer, verschlumpft.