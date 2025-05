Von Joachim Hentschel

Das Konzert ist erst zu Ende, als kurz vor elf der wirklich allerletzte Paukenschlag gehauen wird. Mitten im Lied hat die Band Arcade Fire sich aufgemacht, ist im Gänsemarsch von der Bühne aus durch den Saal nach draußen gezogen: sieben Leute, wie der Volkshochschul-Trommelkurs bei der Vatertagsparade. „Wake Up“, das letzte Lied, spielen sie unter freiem Himmel fertig, draußen auf dem Platz vor der Royal Albert Hall: „With my lightning bolts a-glowing, I can see where I am going.“