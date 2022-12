Von Gerhard Matzig

Auf Kyūshū, der südwestlichsten der japanischen Hauptinseln, liegen sich Nagasaki und Ōita nicht allzu weit entfernt gegenüber. Arata Isozaki, geboren 1931 in der Hafenstadt Ōita, war also erst 14 Jahre alt, als im August 1945 eine amerikanische Atombombe über Nagasaki gezündet wurde. Harry S. Truman, US-Präsident damals, notiert zuvor in seinem Tagebuch: "Ich glaube, dass die Japsen klein beigeben werden (...)" Das tun sie. Die Bombe vernichtet im Umkreis von einem Kilometer 80 Prozent aller Gebäude. Im Innenstadtbereich sterben 22 000 Menschen sofort. Zehntausende sterben an den Folgen. Nagasaki ist, wie drei Tage zuvor Hiroshima, Geschichte.

Wo eine Stadt voller Häuser, Straßen, Plätze und Menschen war, breitet sich apokalyptische Leere aus. Dass der Architekt Arata Isozaki, der geprägt davon wird, die Leere des Schreckens und Wahnsinns glaubwürdig in eine Leere der Poesie und der Hoffnung umdeutete, gehört im Reich der Architektur zu den intellektuellen, vermutlich aber zutiefst emotionalen Leistungen, die man nur als wundersam beschreiben kann. So wurde Isozaki, einer der bedeutendsten Architekten einer wissenden Moderne, die zugleich eine hoffende Moderne ist, zu einem Mann, der die Verbitterung gegen die Sehnsucht eintauscht. Später wird er sagen, dass nicht die Räume wichtig sind, sondern die Zwischenräume. Und nicht die Zeit, sondern die Zwischenzeit. Das gilt auch seiner Lebenszeit. Im Alter von 91 Jahren ist der Pritzker-Preisträger Isozaki nun nach Angaben seines Büros gestorben.

Der Schüler von Kenzō Tange emanzipierte sich bald vom Großmeister der Strukturalismus-Idee, indem Isozaki eine architektonische Grammatik für das Fluide, Variable, Vergängliche, Temporäre, das nur Auf-Zeit-Bestehende entwickelte - im Wissen um die Vergänglichkeit, wie sie Hiroshima und Nagasaki alle Welt gelehrt haben. Doch zugleich wurde er wie Tange zu einem Repräsentanten des "Neuen Bauens", zu einem Vertreter einer nachkriegsmodernen Bauhaus-Philosophie des Ostens, die aus dem Schock ein Moment des Utopischen destilliert.

1945 wird zu einer Stunde Null. Zum Augenblick, da man die Welt nicht nur neu, sondern auch anders und besser erfinden muss. Viel besser. Und doch nur auf Zeit. 1945 ist auch der Moment, da scheinbar ewige Gewissheiten implodieren. Der Zweifel am Bleibenden in der Architektur, es ist die Ohnmacht des Gebauten, und die Sehnsucht nach radikalem Wandel, es ist die Macht des Gebauten, verbinden sich im Werk von Isozaki zu einem fantastischen und fast schon singulären Paradoxon.

Isozakis Bauten erkennt man daran, dass sie nicht als Bauten von Isozaki zu erkennen sind

So wurde Isozaki, der nie einen Stil entwickelt hat, dafür immer eine Haltung hatte, verschont vom seltsamen Wesen der Star-Architektur (zu der er zweifellos gehörte) und ihrer immer auf die Unique Selling Proposition bedachte, chiffrenhafte Signature-Emblematik. Anders als die vielen großen Kollegen und die wenigen großen Kolleginnen im weltweit herumgereichten Jetset der Architektur entwickelt Isozaki nie so etwas wie eine architektonische Handschrift, die sich auf Anhieb identifizieren ließe. Was allerdings einem Bauen entspricht, das an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten für unterschiedliche Nutzungen und unterschiedliche Erwartungen Unterschiedliches hervorbringen soll. Etwas Angemessenes. Und nicht eine Art Visitenkarten-Architektur als den einen "Stil". Der dann doch nur das wäre, was auch ein anderer Stil sein könnte. Woran man Bauten von Isozaki erkennen kann? Daran, dass sie nicht als Bauten von Isozaki zu erkennen sind.

Erst vor drei Jahren wurde Isozaki mit dem Nobelpreis der Architektur, mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet. Sein Lebenswerk, das "stilistischen Kategorien trotzt", wie es in der Begründung heißt, sei niemals zum Werk eines Architekten geworden, der einem "Trend folgt" - sondern "dem eigenen Weg". Was für ein Satz in einer Architekturepoche, die nur noch aus Trends zu bestehen scheint, aber kaum je Wege aus dem Dschungel ihrer Codes weist.

Zu den wichtigsten Bauten von Isozaki zählt das Museum of Contemporary Art in Los Angeles, die Arena Palau Sant Jordi in Barcelona und die Philharmonie von Thessaloniki. Auch in Deutschland hat Isozaki gebaut - die Gebäude der Berliner Volksbank am Potsdamer Platz zeigen seine Handschrift natürlich auch nicht. Isozaki hat dafür die Frage nach Vorbildern einmal mit Karl Friedrich Schinkel beantwortet. Ein anderes Mal mit Claude-Nicolas Ledoux. Von diesem Ledoux gibt es die Behauptung, wonach Architekten die Rivalen des Schöpfers seien - und die Titanen der Welt. Die etwas bauen für eine Ewigkeit, die genau einen Wimpernschlag dauert. Isozaki war kein Rivale des Schöpfers, aber einer der nie aufgehört hat damit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Klein beigegeben hat er übrigens nicht als Architekt.