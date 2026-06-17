Eine Utopie von gestern für morgen: Das Arabellahaus in München wird nicht abgerissen, sondern spektakulär revitalisiert. Über ein Leuchtturmprojekt, das weit über die Stadt hinausragt.

So sieht sie also aus, die Gegenwart einer Zukunft, wie man sie sich vergangener, älter und bröckelnder kaum vorstellen kann: Absperrgitter unten, steinschlagfest überdachte Durchgänge an den Seiten des Hauses, notdürftig gesicherte Fassadenteile oben. Im Erdgeschoss dämmern einige Läden vor sich hin oder sind schon am Ausziehen. Raus aus dem Arabellahaus im Münchner Osten.