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ArchitekturCentre Pompidou mit Alpenblick

Lesezeit: 5 Min.

So soll das Arabellahaus in einigen Jahren aussehen. Die Rolltreppe, die eine der längsten der Welt wäre, erinnert an das Centre Pompidou in Paris. Nur wäre die Mia-san-mia-Variante viel größer.
So soll das Arabellahaus in einigen Jahren aussehen. Die Rolltreppe, die eine der längsten der Welt wäre, erinnert an das Centre Pompidou in Paris. Nur wäre die Mia-san-mia-Variante viel größer. Bayerische Hausbau Real Estate

Eine Utopie von gestern für morgen: Das Arabellahaus in München wird nicht abgerissen, sondern spektakulär revitalisiert. Über ein Leuchtturmprojekt, das weit über die Stadt hinausragt.

Von Gerhard Matzig

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So sieht sie also aus, die Gegenwart einer Zukunft, wie man sie sich vergangener, älter und bröckelnder kaum vorstellen kann: Absperrgitter unten, steinschlagfest überdachte Durchgänge an den Seiten des Hauses, notdürftig gesicherte Fassadenteile oben. Im Erdgeschoss dämmern einige Läden vor sich hin oder sind schon am Ausziehen. Raus aus dem Arabellahaus im Münchner Osten.

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