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„Glanz Null“ von Rapper ApsilonEinen Popstar wie ihn hat dieses Land lange nicht gehabt

Lesezeit: 5 Min.

Ein Ton zwischen Häuserschluchtromantik und bedüseltem Niemals-ins-Bett-Gehen: Rapper Apsilon.
Ein Ton zwischen Häuserschluchtromantik und bedüseltem Niemals-ins-Bett-Gehen: Rapper Apsilon. Rufus Engelhard

Ein Punkrocker, verkleidet als sanfter Rapper: Apsilon ist gerade einer der spannendsten deutschen Künstler. Begegnung mit einem, der zu einhundert Prozent den Sound der Gegenwart einfängt.

Von Joachim Hentschel

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Geschichten wie diese beginnen ja oft so: Der junge Mann, um den es geht, kommt ein bisschen zu spät zum Termin. Natürlich ist nie irgendwer auch nur eine einzige Minute zu früh, dafür dreht die Welt sich zu schnell. Zudem findet das Treffen kurz vor Ende eines langen Tages statt, auch noch eines Freitags. Und trotzdem sieht er fantastisch aus, Apsilon, 29, eigentlich Arda Yolci. „Bürgerlich“, könnte man sagen. Aber das würde sich falscher anfühlen, als es bei genauer Betrachtung eigentlich ist.

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