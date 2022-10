Reich an Wissen, arm an Erfahrung: Der spanische Schriftsteller Antonio Muñoz Molinas macht sich in seinem Beziehungsdrama "Tage ohne Cecilia" Sorgen um die Menschheit.

Von Insa Wilke

Dies ist keine Liebesgeschichte. Sie tut nur so: Ein Mann wartet in der neuen Wohnung auf die Ankunft seiner Frau. Er ist nach Lissabon vorausgereist und errichtet ihr den Tempel seiner Liebe, indem er alles exakt der alten Stätte des gemeinsamen Glücks in New York nachbildet. Aber die Frau kommt nicht.