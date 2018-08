20. August 2018, 20:40 Uhr Antonio Gisbert Mord am Meer

Die Hinrichtung des Generals José María Torrijo 1831 am Strand von Málaga, hier das Gemälde von Antonio Gisbert, versetzte Spanien jahrzehntelang in Aufruhr.

Der spanische Maler Antonio Gisbert porträtierte 1886 die Hinrichtung des Generals Torrijo am Strand von Málaga. Heute erinnert ein Eisenkreuz auf einer Verkehrsinsel an die Ermordung.

Von Reinhard J. Brembeck

Am 2. Mai 1808 brach in Madrid ein Volksaufstand gegen die napoleonischen Besatzungstruppen aus. Es war der Auftakt zu einem brutal geführten fünfjährigen Befreiungskrieg, dem ersten Guerillakrieg der Geschichte. Francisco de Goya hat die Grausamkeiten dieser Gemetzel fassungslos in den Radierungen seiner "Desastres de la Guerra" dokumentiert und den Beginn des Aufstands in zwei großformatigen Bildern dargestellt, die Publikumsmagneten im Madrider Prado sind.

Das zweite dieser Bilder, die "Erschießung der Aufständischen am 3. Mai 1808", ist eine heftige Anklage gegen ...