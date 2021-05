Gastbeitrag von Samuel Salzborn

Bei vielen Kundgebungen in den letzten Tagen haben sich Menschen versammelt, um gegen den massiven antisemitischen Hass auf deutschen Straßen zu demonstrieren, so auch am vergangenen Wochenende an mehreren Orten in Berlin. Es waren Kundgebungen, um für Demokratie und Freiheit, um gegen jeden Antisemitismus zu demonstrieren. Diese Kundgebungen haben ihre Solidarität mit den Menschen in Israel zum Ausdruck gebracht, die terroristisch angegriffen werden und sich gegen antisemitischen Terror wehren müssen.