AntisemitismusEure Gleichgültigkeit ist unser Tod

„Der Antisemitismus ist wieder überall und stärker denn jemals in der Zeit nach Holocaust und Weltkrieg“: Der Filmproduzent Martin Moszkowicz wurde 1958 in Berlin geboren, von 2015 bis Februar 2024 war er Vorstandsvorsitzender der Constantin Film AG. (Foto: Mathias Bothor)

Antisemitismus lebt nicht nur von Hass, sondern immer auch von Wegsehen, von Schweigen und dem Wunsch, sich nicht positionieren zu müssen.

Gastbeitrag von Martin Moszkowicz

Ich bin der letzte männliche Vertreter der Familie Moszkowicz, der letzte, der diesen Namen weitertragen könnte. Ich habe keine Kinder. Mit mir wird dieser Name, der einst in den Straßen der westfälischen Kleinstadt Ahlen klang, der durch die Hölle von Auschwitz gebrandmarkt wurde und der in der Nachkriegszeit für die Hoffnung auf Versöhnung stand, für immer verstummen. Dieser Verlust, die Abwesenheit meiner ermordeten Verwandten und das Wissen um das Ende unserer Linie, ist für mich keine historische Fußnote. Ich spüre diesen Verlust ständig und immer. Er ist der Taktgeber meines Lebens.

