Ich bin der letzte männliche Vertreter der Familie Moszkowicz, der letzte, der diesen Namen weitertragen könnte. Ich habe keine Kinder. Mit mir wird dieser Name, der einst in den Straßen der westfälischen Kleinstadt Ahlen klang, der durch die Hölle von Auschwitz gebrandmarkt wurde und der in der Nachkriegszeit für die Hoffnung auf Versöhnung stand, für immer verstummen. Dieser Verlust, die Abwesenheit meiner ermordeten Verwandten und das Wissen um das Ende unserer Linie, ist für mich keine historische Fußnote. Ich spüre diesen Verlust ständig und immer. Er ist der Taktgeber meines Lebens.
AntisemitismusEure Gleichgültigkeit ist unser Tod
Lesezeit: 7 Min.
Antisemitismus lebt nicht nur von Hass, sondern immer auch von Wegsehen, von Schweigen und dem Wunsch, sich nicht positionieren zu müssen.
Gastbeitrag von Martin Moszkowicz
