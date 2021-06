Ein Gastbeitrag von Zeev Avrahami

Der Spielfilm "Made in Israel" des israelischen Regisseurs Ari Folman kam vor zwanzig Jahren in die Kinos. Er handelt von der Auslieferung des letzten untergetauchten NS-Verbrechers aus Syrien nach Israel. Als ich mich damals mit Folman darüber unterhielt, der einst mein erster Redakteur bei der Tel Aviver Wochenzeitung Ha'ir gewesen war, erzählte ich ihm, wie ich diesen Film verstehe. Nur wenn wir Juden den Holocaust hinter uns lassen, wird er aufhören, ein so dominierendes Thema in unseren Leben zu sein.