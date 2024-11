Von Ronen Steinke

These: Wenn jemand die klischeehafte Formulierung verwendet, die Meinungsfreiheit sei „ein hohes Gut“, dann folgt in hundert Prozent der Fälle ein Aber. Man ahnt deshalb, dass man bei der Lektüre der für diese Woche geplanten Resolution des Bundestages mit dem Titel „Nie wieder ist jetzt: Jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken“ an einer neuralgischen Stelle angekommen ist, als die Verfasserinnen und Verfasser auf Seite 3 dramatisch zu der Aussage anheben: „Die Meinungsfreiheit und die Freiheit von Kunst und Wissenschaft sind hohe Güter und werden durch unser Grundgesetz garantiert und geschützt.“ Es ist ein Ein-Satz-Absatz. Besonders hervorgehoben. Aber?