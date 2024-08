Von Josef Kelnberger

Charles Bukowski scheint ein großes Vorbild für den belgischen Schriftsteller Herman Brusselmans zu sein. Er schreibt jedenfalls autobiografisch über dieselben Obsessionen wie Bukowski, über Sex und Alkohol. Und er versucht sich an einem ähnlich rohen, brutalen Stil. Der literarische Erfolg hielt sich bislang allerdings in Grenzen. In seiner Heimat ist der 66-jährige Brusselmans eher als Person des öffentlichen Lebens bekannt – wegen seiner provokanten journalistischen Kolumnen, die wirken, als seien sie im Gedenken an Bukowskis „Aufzeichnungen eines Dirty Old Man“ geschrieben. Das hat nun juristische Folgen.