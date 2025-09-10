Es wäre der höchste Schadenersatz, der bisher in einem Urheberrechtsverfahren geleistet wurde. Die Firma Anthropic will den Autorinnen und Autoren von rund 500 000 Büchern je 3000 Dollar bezahlen. Das summiert sich dann auf 1,5 Milliarden Dollar. Ausgangspunkt war eine Sammelklage, die Andrea Bartz, Charles Graeber und Kirk Wallace im vergangenen Jahr gegen die KI-Firma eingereicht hatten.
UrheberrechtDie Autoren bitten zur Kasse
Lesezeit: 3 Min.
Ihr führendes KI-Modell Claude hat die Firma Anthropic auch mit illegal aus dem Netz gezogenen Büchern trainiert. Vor Gericht zeigt man dafür nun Reue und will 1,5 Milliarden Dollar an die Urheber auszahlen. Was noch billig wäre.
Von Andrian Kreye
