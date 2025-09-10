Zum Hauptinhalt springen

UrheberrechtDie Autoren bitten zur Kasse

Lesezeit: 3 Min.

Schadenersatz für die Autoren von 500 000 Büchern – die führende KI-Firma Anthropic will zahlen.
Schadenersatz für die Autoren von 500 000 Büchern – die führende KI-Firma Anthropic will zahlen. (Foto: Samuel Boivin/Imago/NurPhoto)

Ihr führendes KI-Modell Claude hat die Firma Anthropic auch mit illegal aus dem Netz gezogenen Büchern trainiert. Vor Gericht zeigt man dafür nun Reue und will 1,5 Milliarden Dollar an die Urheber auszahlen. Was noch billig wäre.

Von Andrian Kreye

Es wäre der höchste Schadenersatz, der bisher in einem Urheberrechtsverfahren geleistet wurde. Die Firma Anthropic will den Autorinnen und Autoren von rund 500 000 Büchern je 3000 Dollar bezahlen. Das summiert sich dann auf 1,5 Milliarden Dollar. Ausgangspunkt war eine Sammelklage, die Andrea Bartz, Charles Graeber und Kirk Wallace im vergangenen Jahr gegen die KI-Firma eingereicht hatten.

