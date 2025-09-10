Urheberrecht Die Autoren bitten zur Kasse 10. September 2025, 16:02 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Schadenersatz für die Autoren von 500 000 Büchern – die führende KI-Firma Anthropic will zahlen. (Foto: Samuel Boivin/Imago/NurPhoto)

Ihr führendes KI-Modell Claude hat die Firma Anthropic auch mit illegal aus dem Netz gezogenen Büchern trainiert. Vor Gericht zeigt man dafür nun Reue und will 1,5 Milliarden Dollar an die Urheber auszahlen. Was noch billig wäre.

Von Andrian Kreye

