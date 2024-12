Von Moritz Baumstieger

Auch am Ende der Welt können sich Dinge tun, die Hoffnung machen. Die Licht ins Dunkel bringen – im Wortsinne, denn die Sonne spielt in dieser Geschichte eine wichtige Rolle. Genau wie die Frage, ob es so etwas wie ein Ende der Welt überhaupt gibt. Ob die Erde also eine Scheibe ist – oder eine Kugel, bei der die Antarktis einfach unten ist.