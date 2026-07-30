Seit dem Terroranschlag im Berliner Tiergarten ist eine Woche vergangen, die Nachrichtenzyklen drehen sich weiter. Und jetzt? Weiter wie zuvor?

Was bleibt, ist die Frage nach der Ermordeten und ihrer Tochter. Die beiden waren aus Warschau angereist, um für die Rechte queerer Menschen zu demonstrieren und gemeinsam zu feiern. Wer war die Tote? Was braucht die Tochter jetzt? Und die anderen 29 Menschen, die Verletzten, die raus sind aus den Intensivstationen, was brauchen sie jetzt?