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DebatteEine Tote, viele Lügen, eine Gewissheit

Lesezeit: 4 Min.

„Frei nach Hannah Arendt“, schreibt Sasha Marianna Salzmann: „Wenn wir als Queers angegriffen werden, müssen wir uns als Queers verteidigen.“
„Frei nach Hannah Arendt“, schreibt Sasha Marianna Salzmann: „Wenn wir als Queers angegriffen werden, müssen wir uns als Queers verteidigen.“ Friedrich Bungert

Seit dem Terroranschlag im Berliner Tiergarten ist eine Woche vergangen, die Nachrichtenzyklen drehen sich weiter. Und jetzt? Weiter wie zuvor?

Gastbeitrag von Sasha Marianna Salzmann

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Was bleibt, ist die Frage nach der Ermordeten und ihrer Tochter. Die beiden waren aus Warschau angereist, um für die Rechte queerer Menschen zu demonstrieren und gemeinsam zu feiern. Wer war die Tote? Was braucht die Tochter jetzt? Und die anderen 29 Menschen, die Verletzten, die raus sind aus den Intensivstationen, was brauchen sie jetzt?

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Über Monate recherchiert die Journalistin Heidi Blake die Verbrechen der Tate-Brüder, trifft sie in Bukarest. Kurz nachdem ihr Text erschienen ist, werden die Influencer verhaftet. Ein Gespräch über den Blick in den Abgrund.

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