Nachruf auf Anouk Aimée:Die Geliebte

Anouk Aimée war einer der größten Filmstars der Sechziger unter anderem in „La Dolce Vita“ und „Ein Mann und eine Frau“. Jetzt ist die Schauspielerin im Alter von 92 Jahren gestorben.

Von David Steinitz

Der legendäre italienische Regisseur Federico Fellini sagte mal den schönen Satz: „Meine Filme entfalten sich nicht nach einer logischen Handlungsfolge, sondern in den Dimensionen der Liebe.“ Und wer in den Dimensionen der Liebe erzählt, ist natürlich kein Drehbuchbürokrat, der sich stur ans Skript hält, sondern das Skript an die Schauspieler anpasst, die es zum Leben erwecken – womit wir bei der großen Schauspielerin Anouk Aimée sind.