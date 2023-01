Die amerikanische Darstellerin ist mit 45 Jahren an Krebs gestorben. Sie spielte bei "Star Trek" und in der Serie "24" mit.

Die amerikanische Schauspielerin Annie Wersching ist am Sonntag im Alter von 45 Jahren gestorben. Das berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf ihren Ehemann Stephen Full und ihren Publizisten Craig Schneider.

"In der Seele dieser Familie klafft ein riesiges Loch, aber sie hat uns die Mittel hinterlassen, es zu füllen", zitierte der Sender aus einer kurzen Mitteilung Fulls. Als Todesursache wurde Krebs angegeben. Wirsching wurde 1977 in St. Louis im Bundesstaat Missouri geboren und studierte später Musical an der Millikin University in Illinois.

Sie trat in ihrer Karriere in Dutzenden TV-Serien auf. Neben Star Trek: Enterprise, später auch Star Trek: Picard, war sie auch in Bosch und General Hospital zu sehen. Eine ihrer bekanntesten Rollen war die der FBI-Agentin Renee Walker in der Serie 24.

Im beliebten Videospiel "The Last of Us", das auf Sky gerade als Serie läuft, war sie Vorbild für die digitale Figur "Tess", der sie auch ihre Stimme als Synchronsprecherin lieh. Der Erfinder des Videospiels, Neil Druckmann, drückte bei Twitter seine Trauer aus. "Annie, du hast uns viel zu früh verlassen".