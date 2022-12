Die Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux bei ihrer Rede in Stockholm.

Von Alex Rühle

Dann geht die Tür auf, die Tür, die an diesem festlichen Abend nur für sie bestimmt war, das bürgerliche Stockholm erhebt sich, und sie geht hindurch, hinein in den Prachtsaal im Gebäude der ehemaligen Stockholmer Börse, hinein in den Applaus und die Zuneigung: Annie Ernaux, die Frau vom Lande, aus einfachsten Verhältnissen, die jetzt hier ihre Nobelpreislesung halten wird und mit der uralten Frage anhebt: "Wie beginnen?"