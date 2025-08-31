Annie Ernaux wird 85 und schenkt ihren Lesern ein neues Buch: In „Die Besessenheit“ entfaltet sie, wie nur sie es kann, ein kraftvolles, vielschichtiges Eifersuchtsdrama auf 66 Seiten.

Von Nils Minkmar

Als Annie Ernaux einmal gefragt wurde, ob sie von dem gewaltigen literarischen Ruhm, der sie in der zweiten Lebenshälfte erreichte, überrascht worden sei, verneinte sie glatt. Sie sei, führte sie aus, stets ziemlich sicher gewesen, dass die besondere Qualität ihrer Arbeit und die viele Mühe, die sie sich gebe, eines Tages auch anerkannt würden.