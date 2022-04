Und was ist dann passiert, Herr Anrufer? "Ja, dann hat Frau Spiegel so verloren und starr zur Seite geschaut und gesagt, sie müsse das jetzt noch irgendwie abbinden, das war ganz komisch."

Sorry Seems to Be the Smartest Word: Politiker, die ihr Amt aufgaben, gab es schon einige - und solche, die es unter keinen Umständen aufgeben wollten, ebenso. Was der Fall Anne Spiegel nun lehren könnte.