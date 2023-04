Von Martina Knoben

Nachdem im vergangenen Jahr Art Spiegelmans weltberühmter Holocaust-Comic "Maus" im Schulbezirk von McMinn County im US-Bundesstaat Tennessee als Schullektüre für die achte Klasse gestrichen wurde, gerät nun eine weitere Graphic Novel zu diesem Thema ins Visier angeblicher Kinderschützer. Eine Highschool an der Atlantikküste von Florida hat eine auf dem Tagebuch der Anne Frank beruhende Graphic Novel aus ihrer Bibliothek entfernt. Der israelische Regisseur und Drehbuchautor Ari Folman hatte die mehrfach ausgezeichnete Comicfassung zusammen mit dem Zeichner David Polonsky als Kombination von Originaltext und fiktiven Dialogen verfasst. Unter dem Titel "Das Tagebuch der Anne Frank" ist sie in Deutschland erschienen.