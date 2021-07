Von Cornelius Pollmer und Lena Reuters

Der in Ewigkeit unersetzliche Wolfgang Herrndorf sah oft mehr als andere sahen, manchmal bis hinauf zum Mond. In seinem kleinen Band "Die Rosenbaum-Doktrin" sucht Herrndorf gleich zu Beginn das Gespräch mit einem gewissen Friedrich Jaschke, über den es schon in der Anmoderation so brutal wie fürsorglich heißt, "fast wäre er der erste Deutsche im All geworden". Wurde er aber nicht.