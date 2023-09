Anna Netrebko in Berlin

Die Sopranistin soll an der Berliner Staatsoper auftreten. Dagegen macht nun eine Online-Petition mobil. Das Theater verteidigt seine Entscheidung.

Von Reinhard J. Brembeck

Anna Netrebko wird von vielen Opernfreunden als geniale Sängerin verehrt. Anderen erscheint sie dagegen auch als eine problematische Gestalt der Zeitgeschichte. Weil sie sich einst für Putin einsetzte und nach dessen Angriff auf die Ukraine lange mit einem Antikriegs- und Anti-Putin-Statement zögerte, das viele westliche Opernhäuser von ihr erwarteten. Als es dann kam, klang es so: "Ich bin gegen diesen Krieg. Ich bin Russin und ich liebe mein Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine, und der Schmerz und das Leiden brechen mir momentan das Herz. Ich möchte, dass dieser Krieg endet und die Menschen in Frieden leben können. Darauf hoffe ich und dafür bete ich."