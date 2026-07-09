Präsident Erdoğan verschenkte Revolver an seine Nato-Gäste, und viele wundern sich. Dabei muss eine kleine Handfeuerwaffe in der Geschichte der Staatspräsente noch als Glücksfall gelten.

Dass Schenken eine Kunst ist, wer wüsste es nicht? Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan weiß es spätestens, seit sein deutscher Kollege Frank-Walter Steinmeier ihm bei einem Besuch vor zwei Jahren einen 60 Kilogramm schweren tiefgefrorenen Dönerspieß verehrte. Der Gruß aus der Imbissbude war als Würdigung eines türkischen Integrationsschlagers gedacht, löste aber eine Flut giftiger Kommentare aus: Offenbar sah Steinmeier die Lebensleistung türkischer Zuwanderer noch im Billiglohn-Sektor wie in den Neunzigern.