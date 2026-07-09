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StaatsbesucheNimm das, mein Freund

Lesezeit: 3 Min.

Sechs Kugeln für ein Halleluja: Seinen Gästen überreichte der türkische Präsident Kistchen mit Handfeuerwaffen - hier das Exemplar des litauschen Präsidenten Gitanas Nausėda, wie an der Gravur am Lauf zu erkennen ist.
Sechs Kugeln für ein Halleluja: Seinen Gästen überreichte der türkische Präsident Kistchen mit Handfeuerwaffen - hier das Exemplar des litauschen Präsidenten Gitanas Nausėda, wie an der Gravur am Lauf zu erkennen ist. Lithuanian President's Office/via Reuters

Präsident Erdoğan verschenkte Revolver an seine Nato-Gäste, und viele wundern sich. Dabei muss eine kleine Handfeuerwaffe in der Geschichte der Staatspräsente noch als Glücksfall gelten.

Von Sonja Zekri

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Dass Schenken eine Kunst ist, wer wüsste es nicht? Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan weiß es spätestens, seit sein deutscher Kollege Frank-Walter Steinmeier ihm bei einem Besuch vor zwei Jahren einen 60 Kilogramm schweren tiefgefrorenen Dönerspieß verehrte. Der Gruß aus der Imbissbude war als Würdigung eines türkischen Integrationsschlagers gedacht, löste aber eine Flut giftiger Kommentare aus: Offenbar sah Steinmeier die Lebensleistung türkischer Zuwanderer noch im Billiglohn-Sektor wie in den Neunzigern.

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