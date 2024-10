Von Antje Weber

Eine Schule des Sehens – nichts anderes ist das Werk von Anita Albus. Und die Künstlerin und Schriftstellerin war eine so geduldige wie mitunter strenge Lehrmeisterin. „Sie dürfen nicht sprechen, wenn Sie die Bilder angucken“, beschied sie Besucher, die sie in ihr Arbeitszimmer führte, in ihrer herrlichen Altbau-Wohnung direkt über dem Piper-Verlag in München. Wo sie dann still auf den Isabellaspinner deutete, den sie auf Pergament gemalt hatte, und auf viele weitere Schmetterlinge, mit äußerster Präzision in lebensechte Miniaturform gebannt.