Und alles tut so weh

Von Cornelius Pollmer

Wo Politik und Musik aufeinandertreffen, da geht man besser schnell in Deckung. Von der Ära Merkel werden diesbezüglich allen voran die Minister Guttenberg und Scheuer in Erinnerung bleiben. Dass Guttenberg seine spätere Frau auf der Loveparade kennenlernte, kann man beiden nicht vorwerfen - dass er sich später T-Shirts von AC/DC oder sich selbst ("KrisenbewälTiger") übers gekrempelte weiße Hemd streifte, schon. Dass der Bundesverkehrsandi in der Nähe von Passau mal als Deutschlandjockey auftrat, ist noch heute als Video im Netz dokumentiert, Titel: "Andreas Scheuer eröffnet Disco und geht richtig ab!"