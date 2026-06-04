Gideon Osei, genannt „6iideon“, hat vor ein paar Wochen auf Tiktok einen hochemotionalen Clip veröffentlicht. Er sei gerade aufgestanden, flüstert er darin, und habe folgende Entdeckung gemacht: „Ich vermisse Angela Merkel.“ Als könne er es nicht fassen, hält er sich die Hand vor den Mund: „Unsere Mama Mutter, wo bist du?“ Jetzt unter Tränen: „Mama Deutschland.“ Schluchzen, noch mehr Schluchzen, wirklich ganz herzzerreißend hingehauchtes Schluchzen. Zum Schluss, die feuchten Augen jetzt ganz nah vor der Kamera, ein ersterbender Seufzer: „Wo bist du?“
Gen ZHeimweh nach Mutti-Land
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Als Angela Merkel regierte, durften sie nicht mal wählen, nun wünschen sich viele junge Menschen die Altkanzlerin zurück: Was das über Merkel verrät – und über unsere Zeit.
Von Sonja Zekri
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