Als Angela Merkel regierte, durften sie nicht mal wählen, nun wünschen sich viele junge Menschen die Altkanzlerin zurück: Was das über Merkel verrät – und über unsere Zeit.

Gideon Osei, genannt „6iideon“, hat vor ein paar Wochen auf Tiktok einen hochemotionalen Clip veröffentlicht. Er sei gerade aufgestanden, flüstert er darin, und habe folgende Entdeckung gemacht: „Ich vermisse Angela Merkel.“ Als könne er es nicht fassen, hält er sich die Hand vor den Mund: „Unsere Mama Mutter, wo bist du?“ Jetzt unter Tränen: „Mama Deutschland.“ Schluchzen, noch mehr Schluchzen, wirklich ganz herzzerreißend hingehauchtes Schluchzen. Zum Schluss, die feuchten Augen jetzt ganz nah vor der Kamera, ein ersterbender Seufzer: „Wo bist du?“