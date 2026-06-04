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Gen ZHeimweh nach Mutti-Land

Lesezeit: 5 Min.

Unter den 18- bis 29-Jährigen gibt es besonders viele Merkel-Fans. Die skeptische Aktivistin Luisa Neubauer (links) ist allerdings schon 30.
Unter den 18- bis 29-Jährigen gibt es besonders viele Merkel-Fans. Die skeptische Aktivistin Luisa Neubauer (links) ist allerdings schon 30. Sebastian Gollnow/dpa

Als Angela Merkel regierte, durften sie nicht mal wählen, nun wünschen sich viele junge Menschen die Altkanzlerin zurück: Was das über Merkel verrät – und über unsere Zeit.

Von Sonja Zekri

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Gideon Osei, genannt „6iideon“, hat vor ein paar Wochen auf Tiktok einen hochemotionalen Clip veröffentlicht. Er sei gerade aufgestanden, flüstert er darin, und habe folgende Entdeckung gemacht: „Ich vermisse Angela Merkel.“ Als könne er es nicht fassen, hält er sich die Hand vor den Mund: „Unsere Mama Mutter, wo bist du?“ Jetzt unter Tränen: „Mama Deutschland.“  Schluchzen, noch mehr Schluchzen, wirklich ganz herzzerreißend hingehauchtes Schluchzen. Zum Schluss, die feuchten Augen jetzt ganz nah vor der Kamera, ein ersterbender Seufzer: „Wo bist du?“

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Bafög? Pah! Dazu Krisen und Zukunftsängste: Immer mehr junge Menschen verlassen Deutschland. Das ist nicht nur traurig, es ist gefährlich.

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