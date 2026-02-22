Angela Merkel ist zurück. Zumindest, wenn alles nach Plan gelaufen ist. Zurück zu Hause in Berlin, wohlbehalten, nach knapp fünf Stunden im letzten direkten ICE von Stuttgart. Den habe die Altkanzlerin am vergangenen Freitag unbedingt erwischen wollen, weiß die Deutsche Presse-Agentur zu berichten, deshalb habe sie nicht abwarten können, bis ihr Nachnachfolger Friedrich Merz beim CDU-Parteitag im Amt bestätigt worden sei.