Angela MerkelSie guckt schon wieder so

Lesezeit: 2 Min.

Angela Merkel: Lächelt sie hier zugewandt oder voller Verachtung? Wer weiß.
Angela Merkel: Lächelt sie hier zugewandt oder voller Verachtung? Wer weiß. (Foto: THOMAS KIENZLE/AFP)

Die ehemalige Bundeskanzlerin ist ein Genie der nonverbalen Kommunikation. Angela Merkel muss beim CDU-Parteitag nur im Publikum sitzen, und das Land gerät in hellen Aufruhr.

Von Bernhard Heckler

Angela Merkel ist zurück. Zumindest, wenn alles nach Plan gelaufen ist. Zurück zu Hause in Berlin, wohlbehalten, nach knapp fünf Stunden im letzten direkten ICE von Stuttgart. Den habe die Altkanzlerin am vergangenen Freitag unbedingt erwischen wollen, weiß die Deutsche Presse-Agentur zu berichten, deshalb habe sie nicht abwarten können, bis ihr Nachnachfolger Friedrich Merz beim CDU-Parteitag im Amt bestätigt worden sei.

