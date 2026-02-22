Angela Merkel ist zurück. Zumindest, wenn alles nach Plan gelaufen ist. Zurück zu Hause in Berlin, wohlbehalten, nach knapp fünf Stunden im letzten direkten ICE von Stuttgart. Den habe die Altkanzlerin am vergangenen Freitag unbedingt erwischen wollen, weiß die Deutsche Presse-Agentur zu berichten, deshalb habe sie nicht abwarten können, bis ihr Nachnachfolger Friedrich Merz beim CDU-Parteitag im Amt bestätigt worden sei.
Angela Merkel
Die ehemalige Bundeskanzlerin ist ein Genie der nonverbalen Kommunikation. Angela Merkel muss beim CDU-Parteitag nur im Publikum sitzen, und das Land gerät in hellen Aufruhr.
Von Bernhard Heckler
Parteitag:CDU fordert Social-Media-Verbot für Kinder
Die Delegierten des Parteitags in Stuttgart verlangen eine Altersgrenze von 14 Jahren für die Nutzung sozialer Plattformen. Außerdem soll die Medienbildung an Schulen ausgebaut werden.
