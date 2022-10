Die Schauspielerin wurde vor allem durch ihre Rolle in der beliebten Serie "Mord ist ihr Hobby" bekannt.

Die britische Schauspielerin Angela Lansbury ist tot. Wie mehrere Medien, darunter die New York Times und der Guardian berichten, starb die Schauspielerin im Alter von 96 Jahren. Lansbury war in Deutschland vor allem durch ihre Rolle in der erfolgreichen TV-Serie "Mord ist ihr Hobby" bekannt.

