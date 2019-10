Ang Lee und Will Smith in Budapest. Am 3. Oktober feiert "Gemini Man" Premiere.

Der Mann sieht erleichtert aus. Ang Lee sitzt inmitten großer Art-Nouveau-Eleganz im Café des Gresham-Palasts in Budapest, und man sieht ihm an, dass die Weltpremiere seines Films "Gemini Man" am Vorabend gut gelaufen ist. Das Publikum hat geglaubt, dass da ein alter Will Smith gegen einen sehr gefährlichen jungen Will Smith kämpft und dass beide echte Menschen sind, auch wenn die jüngere Figur ein gänzlich digitales Wesen ist. Der oscargekrönte Regisseur, der sich von "Sinn und Sinnlichkeit" über "Tiger & Dragon" bis zu "Life of Pi" stets neue Welten erobert, berichtet von seinem Kampf an der neuesten Front der Digitalisierung.