Ein Mann hat der Zivilisation den Rücken gekehrt und ist doch noch nicht fertig mit ihr. In dem Garten vor seiner Hütte im Wald, in der er als Einsiedler lebt, blühen Anemonen. Die hat er im Gedenken an seinen Vater gepflanzt. Man sieht ihn eine ganze Weile nur von hinten, beim Holzhacken, oder im Profil. Dann, endlich, die erste Nahaufnahme. Frontal. Die markanten Gesichtszüge, der durchdringende Blick. Kein Zweifel, er ist wieder da.