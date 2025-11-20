Daniel Day-Lewis, 68, und sein Sohn Ronan, 27, sitzen in einem schicken Londoner Hotel. Der Ältere topfit, kahl rasiert, mit stylisher, orange getönter Brille; der Jüngere mit halblangen Locken, in schluffiger Shirt-Jeans-Kombi und Chucks. Sie scheinen sich blendend zu verstehen. Es scheint der Vater-Sohn-Beziehung nicht geschadet zu haben, dass sie gemeinsam ein Drehbuch geschrieben und es dann auch zusammen verfilmt haben, der Vater als Hauptdarsteller, der Sohn als Regisseur.