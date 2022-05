"Ich lungere herum": Andrew Fletcher bei einem Konzert von "Depeche Mode" in Bologna 2017.

Von Jakob Biazza

Man muss sich das Leben an der Seitenlinie bitte für einen Moment als das vorstellen, was es ist: enorm erfüllend. Der eigentliche Premium-Platz in einer Band. Doch, doch. Die anderen Jobs haben die viel hässlicheren Tücken. Der Frontmann/die Frontfrau: immer dieses Überlebensgroße. Immer diese Wahnsinns-Show, ganz egal, ob man sich gerade nach Wahnsinns-Show fühlt oder nach Verstecken. Ganz egal auch, ob man versteht, dass die Wahnsinns-Show nach dem Konzert enden sollte. Dass man sie, wenn man leben möchte, im Hotel vor der Zimmertür besser abgibt. Der Songwriter/die Songwriterin: auch riesiger Druck. Ewiggroßer, zerfieselnder Kampf mit der Kreativität, diesem launischen Wesen. Auch erfüllend, wenn man ihn gewinnt. Aber man gewinnt ihn ja nicht oft.