Von Johanna Adorján

Der Dokumentarfilmer Andres Veiel ist berühmt dafür, den Protagonisten seiner Dokumentarfilme sehr nahezukommen, ohne vor Ambivalenzen zurückzuscheuen. So hat er in „Black Box BRD“ (2001) sowohl Opfer als auch Täter des RAF-Terrors porträtiert, in „Beuys“ verwebte er 2017 Fotos, Ausschnitte aus Interviews und Filmaufnahmen zu einem vielschichtigen posthumen Essay über den politischen Künstler Joseph Beuys. Dieser Film inspirierte Sandra Maischberger, hier als Produzentin im Hintergrund, Veiel als Regisseur für einen Dokumentarfilm über Leni Riefenstahl (Kinostart: 31. Oktober 2024) zu engagieren.