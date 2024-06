Interview von Helmut Mauró

Der Südtiroler Bariton Andrè Schuen gehört zu den internationalen Stars der Opernszene. Allerdings ist ihm und dem Publikum sein zweiter Schwerpunkt, der Liedgesang, ebenso wichtig. Ende Juni ist er in London in Mozarts „Così fan tutte“ zu erleben, im Juli bei den Münchner Opernfestspielen, dazwischen mit Liederabenden in Kopenhagen und Schwarzenberg. Nach seinem großartigen Album „Schubert. Wanderer“ (avi music) von 2018 erschienen weitere Alben mit den Liederzyklen von Franz Schubert, jetzt dessen „Winterreise“ (DG).